В ГНС рассказали, какие отрасли уплатили больше всего налогов в бюджет Украины
Киев • УНН
В январе-феврале 2025 года наибольшую долю налогов в бюджет уплатили предприятия оптово-розничной торговли (19,3%) и перерабатывающей промышленности (17,6%). Наибольший рост уплаты налогов зафиксирован в перерабатывающей промышленности (+48%).
В январе - феврале 2025 года предприятия оптово-розничной торговли и перерабатывающей промышленности лидируют в уплате налогов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы, пишет УНН.
Детали
За январь – февраль 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины приходится на субъектов хозяйствования в следующих отраслях экономики:
- «оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств i мотоциклов» – 19,3 %;
- «перерабатывающая промышленность» –
17,6 %;
- «государственное управление и
оборона; обязательное социальное страхование» – 13,1 %;
- «Поставка
электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» – 6,2 %.
Рост налоговых поступлений
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе – феврале 2025 года зафиксирован наибольший рост уплаты налогов в следующих отраслях:
- «перерабатывающая
промышленность» – рост на 48 %, или +15,8 млрд грн;
- «оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств i мотоциклов» – рост на
34,7 %, или +13,8 млрд гривен;
- «государственное управление и
оборона; обязательное социальное страхование» – рост на 36,2 %, или +9,7
млрд гривен;
- «профессиональная, научная
и техническая деятельность» – рост на 58,7 %, или +5,2 млрд гривен.
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