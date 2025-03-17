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В ГНС рассказали, какие отрасли уплатили больше всего налогов в бюджет Украины

Киев • УНН

 • 16402 просмотра

В январе-феврале 2025 года наибольшую долю налогов в бюджет уплатили предприятия оптово-розничной торговли (19,3%) и перерабатывающей промышленности (17,6%). Наибольший рост уплаты налогов зафиксирован в перерабатывающей промышленности (+48%).

В ГНС рассказали, какие отрасли уплатили больше всего налогов в бюджет Украины

В январе - феврале 2025 года предприятия оптово-розничной торговли и перерабатывающей промышленности лидируют в уплате налогов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы, пишет УНН.

Детали

За январь – февраль 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины приходится на субъектов хозяйствования в следующих отраслях экономики:

  • «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств i мотоциклов» – 19,3 %;
    • «перерабатывающая промышленность» – 17,6 %;
      • «государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» – 13,1 %;
        • «Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» – 6,2 %.

          Рост налоговых поступлений

          По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе – феврале 2025 года зафиксирован наибольший рост уплаты налогов в следующих отраслях:

          • «перерабатывающая промышленность» – рост на 48 %, или +15,8 млрд грн;
            • «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств i мотоциклов» – рост на 34,7 %, или +13,8 млрд гривен;
              • «государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» – рост на 36,2 %, или +9,7 млрд гривен;
                • «профессиональная, научная и техническая деятельность» – рост на 58,7 %, или +5,2 млрд гривен.

                  В Украине возросло количество владельцев элитных авто: уплатили 220 млн грн транспортного налога14.03.25, 14:55 • 16755 просмотров

                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

                  Экономика
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