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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У Довженко-Центрі заявили, що до них прийшли з обшуками

У Довженко-Центрі заявили, що до них прийшли з обшуками

Київ • УНН

 • 315310 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Національний центр Олександра Довженка повідомив у четвер, 10 листопада, що правоохоронці проводять обшуки у будівлі Довженко-Центру, передає УНН.

Цитата

Як повідомили, у будівлі Довженко-Центру проводяться слідчі дії.

"Поліція та прокуратура проводять обшуки. Шукають документи, пов’язані із забудовником", - йдеться в повідомленні.

"СБУ теж тут", - додали в установі.

Раніше

Державне агентство України з питань кіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обов'язків в.о генерального директора Національного центру Олександра Довженка. Новою виконувачкою обов'язків керівника Довженко-Центру призначили Юлію Каждан.

8 листопада колектив Довженко-Центру не допустив т.в.о. генерального директора Центру Юлію Каждан до виконання обов'язків. Держкіно наголосив на необхідності дотримання норм законодавства.

Нагадаємо

Державне агентство України з питань кіно наказало реорганізувати Довженко-Центр, що означає ліквідацію національного кіноархіву.

Українські Національні Новини

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