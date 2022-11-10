У Довженко-Центрі заявили, що до них прийшли з обшуками
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Національний центр Олександра Довженка повідомив у четвер, 10 листопада, що правоохоронці проводять обшуки у будівлі Довженко-Центру, передає УНН.
Цитата
Як повідомили, у будівлі Довженко-Центру проводяться слідчі дії.
"Поліція та прокуратура проводять обшуки. Шукають документи, пов’язані із забудовником", - йдеться в повідомленні.
"СБУ теж тут", - додали в установі.
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Державне агентство України з питань кіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обов'язків в.о генерального директора Національного центру Олександра Довженка. Новою виконувачкою обов'язків керівника Довженко-Центру призначили Юлію Каждан.
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