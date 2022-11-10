У Довженко-Центрі заявили, що до них прийшли з обшуками

Цитата

Як повідомили, у будівлі Довженко-Центру проводяться слідчі дії.

"Поліція та прокуратура проводять обшуки. Шукають документи, пов’язані із забудовником", - йдеться в повідомленні.

"СБУ теж тут", - додали в установі.

Раніше

Державне агентство України з питань кіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обов'язків в.о генерального директора Національного центру Олександра Довженка. Новою виконувачкою обов'язків керівника Довженко-Центру призначили Юлію Каждан.

8 листопада колектив Довженко-Центру не допустив т.в.о. генерального директора Центру Юлію Каждан до виконання обов'язків. Держкіно наголосив на необхідності дотримання норм законодавства.

Нагадаємо

Державне агентство України з питань кіно наказало реорганізувати Довженко-Центр, що означає ліквідацію національного кіноархіву.