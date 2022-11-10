В Довженко-Центре заявили, что к ним пришли с обысками
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Национальный центр Александра Довженко сообщил в четверг, 10 ноября, что правоохранители проводят обыски в здании Довженко-Центра, передает УНН.
Цитата
Как сообщили, в здании Довженко-Центра проводятся следственные действия.
"Полиция и прокуратура проводят обыски. Ищут документы, связанные с застройщиком", - говорится в сообщении.
"СБУ тоже здесь", – добавили в учреждении.
Ранее
Государственное агентство Украины по кино отстранило Елену Гончарук от исполнения обязанностей и.о. генерального директора Национального центра Александра Довженко. Новой исполняющей обязанности руководителя Довженко-Центра назначили Юлию Каждан.
8 ноября коллектив Довженко-Центра не допустил и.о. генерального директора Центра Юлию Каждан для выполнения обязанностей. Госкино подчеркнуло необходимость соблюдения норм законодательства.
Напомним
Государственное агентство Украины по вопросам кино приказало реорганизовать Довженко-Центр, что означает ликвидацию национального киноархива.