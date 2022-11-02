Держкіно призначило нового тимчасового керівника Довженко-Центру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Державне агентство України з питань кіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обов'язків в.о генерального директора Національного центру Олександра Довженка. Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає УНН.
Новою виконувачкою обов'язків керівника Довженко-Центру призначили Юлію Каждан. Вона перебуватиме на цій посаді не більше ніж три з половиною місяців, поки триватиме процедура визначення переможця конкурсного відбору.
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"За результатами аудиту Олену Гончарук відсторонено від виконання обов'язків в.о. генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка", вона залишається на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру. На посаду керівника Довженко-Центру буде проведено конкурсний відбір, а до того часу обов’язки керівника виконуватиме професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру", – ідеться у повідомленні.
Деталі
У конкурсі на посаду керівника Довженко-Центру зможуть взяти участь усі охочі, які відповідатимуть вимогам, визначеним у статті 21-1 закону України "Про культуру":
"Керівником державного закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки", – ідеться в законі.
Як зазначили, кризовий менеджер не братиме участі у конкурсі.
Нагадаємо
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