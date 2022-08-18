У Мінкульті відреагували на ліквідацію "Довженко-центру": кажуть, є два варіанти збереження фільмофонду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр культури Олександр Ткаченко нарешті відреагував на ймовірність ліквідації "Довженко-центру" і одразу ж зауважив - на Держкіно впливу не має, але фільмофонд "не має в жодному разі бути під загрозою", передає УНН.
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Ткаченко нагадав, що Держкіно більше не підпорядковується МКІП. Більше того, у Мінкульті не були жодним чином проінформовані про поточні дії і не мали змоги проаналізувати як вони можуть вплинути на Довженко-Центр чи фільмофонд, яким він розпоряджається. Лише останнє питання є в компетенції МКІП наразі.
"Тим не менш запиту на погодження щодо передачі колекції іншій юридичній особі станом на сьогодні МКІП не отримувало", - відзначив міністр.
У той же час він наголосив, що "збереженість та цілісність колекції, що є частиною національної культурної спадщини, не має в жодному разі бути під загрозою".
Додамо
"Вчора обговорили ситуацію з Довженко-Центром, а сьогодні ініціювали обговорення з Кабміном та Держкіно щодо можливих варіантів вирішення питання. Наразі бачимо щонайменше два варіанти того, які подальші кроки маємо зробити для того, щоб зберегти цілісність музейного фонду", - написав Ткаченко.
Проте про які саме варіанти йдеться - міністр не уточнив.
Раніше
Державне агентство України з питань кіно наказало реорганізувати "Довженко-Центр", що означає ліквідацію національного кіноархіву.
Довідка
Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10000 найменувань (більше 60 000 одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF).
Колекція Довженко-Центру за значенням та обсягом дорівнює колекціям Національного художнього музею України, Музею Ханенків, Музею історії України, Бібліотеки імені Вернадського і є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва.
Для збереження, розвитку і популяризації кіномистецтва в структурі Довженко-Центру діють Фільмофонд, Кіноархів та Музей кіно, Медіатека, видавництво, книгарня, кіносценічний простір “Сцена 6”, кінолекторій та єдина в Україні кінокопіювальна лабораторія з цілісним плівково-цифровим циклом. Така структура відповідає світовим стандартам діяльності інстутуцій, що працюють з кінематографічною спадщиною.