У Мінкульті відреагували на ліквідацію "Довженко-центру": кажуть, є два варіанти збереження фільмофонду

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр культури Олександр Ткаченко нарешті відреагував на ймовірність ліквідації "Довженко-центру" і одразу ж зауважив - на Держкіно впливу не має, але фільмофонд "не має в жодному разі бути під загрозою", передає УНН.