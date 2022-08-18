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В Минкульте отреагировали на ликвидацию "Довженко-центра": говорят, есть два варианта сохранения фильмофонда

Киев • УНН

 • 284945 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр культуры Александр Ткаченко наконец-то отреагировал на вероятность ликвидации "Довженко-центра" и сразу же отметил - на Госкино влияния не имеет, но фильмофонд "не должен ни в коем случае быть под угрозой", передает УНН.

В Минкульте отреагировали на ликвидацию "Довженко-центра": говорят, есть два варианта сохранения фильмофонда

Детали

Ткаченко напомнил, что Госкино больше не подчиняется МКИПу. Более того, в Минкульте не были никоим образом проинформированы о текущих действиях и не имели возможности проанализировать, как они могут повлиять на Довженко-Центр или фильмофонд, которым он распоряжается. Только последний вопрос находится в компетенции МКИП.

"Тем не менее запроса на согласование по передаче коллекции другому юридическому лицу по состоянию на сегодняшний день МКИП не получало", - отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что "сохранность и целостность коллекции, являющейся частью национального культурного наследия, не должно ни в коем случае быть под угрозой".

Добавим

"Вчера обсудили ситуацию с Довженко-Центром, а сегодня инициировали обсуждение с Кабмином и Госкино относительно возможных вариантов решения вопроса. Сейчас видим, по меньшей мере, два варианта того, какие дальнейшие шаги должны сделать для того, чтобы сохранить целостность музейного фонда", - написал Ткаченко. 

Однако о каких именно вариантах идет речь – министр не уточнил.

Ранее

Государственное агентство Украины по кино приказало реорганизовать "Довженко-Центр", что означает ликвидацию национального киноархива.

Справка

Довженко-Центр – крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10000 наименований (более 60 000 единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 000 архивных документов по истории украинского кино более 400 музейных экспонатов. Единственный украинский представитель Международной федерации киноархивов (FIAF).

Коллекция Довженко-Центра по значению и объему равна коллекциям Национального художественного музея Украины, Музея Ханенко, Музея истории Украины, Библиотеки имени Вернадского и является крупнейшим в мире сборником произведений украинского киноискусства.

Для сохранения, развития и популяризации киноискусства в структуре Довженко-Центра действуют Фильмофонд, Киноархив и Музей кино, Медиатека, издательство, книжный магазин, киносценическое пространство “Сцена 6”, кинолекторий и единственная в Украине кинокопировальная лаборатория - цифровым циклом. Такая структура отвечает мировым стандартам деятельности институтов, работающих с кинематографическим наследием.

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