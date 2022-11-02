Госкино назначило нового временного руководителя Довженко-Центра

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"По результатам аудита Елена Гончарук отстранена от исполнения обязанностей и.о. генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко", она остается на должности руководителя Музея кино Довженко-Центра. На должность руководителя Довженко-Центра будет проведен конкурсный отбор, а до тех пор обязанности руководителя будет выполнять профессиональный кризисный менеджер, который должен устранить недостатки, выявленные во время проверки, и наладить финансово-хозяйственную деятельность Центра", – говорится в сообщении.

Детали

В конкурсе на должность руководителя Довженко-Центра смогут принять участие все желающие, которые будут отвечать требованиям, определенным в статье 21-1 закона Украины "О культуре":

"Руководителем государственного учреждения культуры может быть человек, который имеет высшее образование, стаж работы в сфере культуры не менее трех лет, владеет государственным языком и способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности".

Как отметили, кризисный менеджер не будет участвовать в конкурсе.

Напомним

Государственное агентство Украины по вопросам кино приказало реорганизовать "Довженко-Центр", что означает ликвидацию национального киноархива.

В Минкульте отреагировали на ликвидацию "Довженко-центра": сообщили,что есть два варианта сохранения фильмофонда.