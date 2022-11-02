Госкино назначило нового временного руководителя Довженко-Центра
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино отстранило Елену Гончарук от исполнения обязанностей и.о генерального директора Национального центра Александра Довженко. Об этом сообщает пресс-служба Госкино, передает УНН.
Новой исполняющей обязанности руководителя Довженко-Центра назначили Юлию Каждан. Она будет находиться на этой должности не более трех с половиной месяцев, пока будет длиться процедура определения победителя конкурсного отбора.
Цитата
"По результатам аудита Елена Гончарук отстранена от исполнения обязанностей и.о. генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко", она остается на должности руководителя Музея кино Довженко-Центра. На должность руководителя Довженко-Центра будет проведен конкурсный отбор, а до тех пор обязанности руководителя будет выполнять профессиональный кризисный менеджер, который должен устранить недостатки, выявленные во время проверки, и наладить финансово-хозяйственную деятельность Центра", – говорится в сообщении.
Детали
В конкурсе на должность руководителя Довженко-Центра смогут принять участие все желающие, которые будут отвечать требованиям, определенным в статье 21-1 закона Украины "О культуре":
"Руководителем государственного учреждения культуры может быть человек, который имеет высшее образование, стаж работы в сфере культуры не менее трех лет, владеет государственным языком и способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности".
Как отметили, кризисный менеджер не будет участвовать в конкурсе.
Напомним
Государственное агентство Украины по вопросам кино приказало реорганизовать "Довженко-Центр", что означает ликвидацию национального киноархива.
В Минкульте отреагировали на ликвидацию "Довженко-центра": сообщили,что есть два варианта сохранения фильмофонда.