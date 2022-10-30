У Донецькій області правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації

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За 29 жовтня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці.

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“Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Коровиному Яру, 2 у Святогірську та 1 у Лимані. Ще 8 людей за вчора отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Рашисти вночі атакували підприємство з вивезення побутових відходів у Нікополі.