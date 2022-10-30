У Донецькій області правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації, передає УНН.
Деталі
За 29 жовтня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці.
Цитата
“Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Коровиному Яру, 2 у Святогірську та 1 у Лимані. Ще 8 людей за вчора отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.
Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Рашисти вночі атакували підприємство з вивезення побутових відходів у Нікополі.