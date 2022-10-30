Рашисти вночі атакували підприємство з вивезення побутових відходів у Нікополі

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Окупанти накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь.

У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.

Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства.

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

Російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок вчорашнього удару зруйнована промислова будівля, обійшлося без жертв.