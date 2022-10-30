Рашисти вночі атакували підприємство з вивезення побутових відходів у Нікополі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що російська армія вночі атакувала підприємство з вивезення побутових відходів у Нікополі, передає УНН.
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Окупанти накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь.
У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.
Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо
Російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок вчорашнього удару зруйнована промислова будівля, обійшлося без жертв.