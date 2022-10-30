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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 7161 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 20941 перегляди

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08:59 • 42369 перегляди

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Рашисти вночі атакували підприємство з вивезення побутових відходів у Нікополі

Рашисти вночі атакували підприємство з вивезення побутових відходів у Нікополі

Київ • УНН

 • 149929 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що російська армія вночі атакувала підприємство з вивезення побутових відходів у Нікополі, передає УНН.

Деталі

Окупанти накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь.

У місті понівечені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.

Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства.

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо

Російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок вчорашнього удару зруйнована промислова будівля, обійшлося без жертв.

Українські Національні Новини

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