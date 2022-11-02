У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях вводять обмеження електропостачання - Укренерго

Деталі

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" сьогодні ввечері, 2 листопада, вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

За даними Укренерго, тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

"Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів", - зазначено у повідомленні.

Раніше

Окупанти вдарили дроном-камікадзе по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу. Як повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, руйнування значні, декілька районів міста без світла та води.