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У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях вводять обмеження електропостачання - Укренерго

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях вводять обмеження електропостачання - Укренерго

Київ • УНН

 • 206689 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Для підтримки стабільності роботи енергосистеми у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях вводять обмеження електропостачання, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Деталі

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" сьогодні ввечері, 2 листопада, вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

За даними Укренерго, тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

"Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів", - зазначено у повідомленні.

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