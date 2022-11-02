В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях вводят ограничения электроснабжения – Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Для поддержания стабильности работы энергосистемы в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях вводят ограничение электроснабжения, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сегодня вечером, 2 ноября, вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.
По данным Укрэнерго, временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.
"Это дает возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей", - говорится в сообщении.
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