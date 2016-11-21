У Дніпрі влаштували мітинг на честь Дня Гідності та Свободи

На честь третьої річниці Євромайдану активісти зібрались біля пам'ятника В.Чкалову з прапорами. Акція почалась з хвилини мовчання за загиблими під час Революції гідності.

Звідти активісти урочистою ходою відправились до обласної адміністрації та приєднались до офіційних заходів на честь Дня Гідності, які проходили на алеї Небесної сотні.

На урочистий захід зібралось декілька сотень громадян. Серед них керманичі області та міста, представники силових структур та духовенства, активісти та пересічні мешканці.

Нагадаємо, сьогодні з нагоди Дня Гідності та Свободи у Кропивницькому відбулося покладання квітів до пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку та до пам’ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні на площі Героїв Майдану.