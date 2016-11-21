В Днепре устроили митинг в честь Дня Достоинства и Свободы
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Активисты Днепра устроили митинг в честь Дня Достоинства и Свободы. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В честь третьей годовщины Евромайдана активисты собрались у памятника В.Чкалову с флагами. Акция началась с минуты молчания по погибшим во время Революции Достоинства.
Оттуда активисты торжественным шествием отправились к областной администрации и присоединились к официальным мероприятиям в честь Дня Достоинства, которые проходили на аллее Небесной сотни.
На торжественное мероприятие собралось несколько сотен граждан. Среди них руководители области и города, представители силовых структур и духовенства, активисты и рядовые жители.
Напомним, сегодня по случаю Дня Достоинства и Свободы в Кропивницком состоялось возложение цветов к памятной доске Герою Украины Виктору Чмиленко и к памятному знаку с фотографиями Героев Небесной Сотни на площади Героев Майдана.