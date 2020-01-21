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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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У Дніпрі у квартирі вибухнула граната, є постраждалі

Київ • УНН

 • 15624 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У Дніпрі у квартирі вибухнула граната, в результаті вибуху постраждали двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі у квартирі вибухнула граната, є постраждалі

На місці вибуху невстановленого предмету працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Зазначається, що 19:25 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Софії Ковалевської в одній із квартир стався вибух.

Як встановили правоохоронці, попередньо вибухнув саморобний вибуховий пристрій. В результаті 18-річна дівчина та 32-річний чоловік отримали тілесні ушкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в Одесі у гуртожитку вибухнула граната: постраждали троє осіб.

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