У Дніпрі у квартирі вибухнула граната, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Дніпрі у квартирі вибухнула граната, в результаті вибуху постраждали двоє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
На місці вибуху невстановленого предмету працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Зазначається, що 19:25 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Софії Ковалевської в одній із квартир стався вибух.
Як встановили правоохоронці, попередньо вибухнув саморобний вибуховий пристрій. В результаті 18-річна дівчина та 32-річний чоловік отримали тілесні ушкодження.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, в Одесі у гуртожитку вибухнула граната: постраждали троє осіб.