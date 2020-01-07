В Одесі у гуртожитку вибухнула граната: постраждали троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В одному з гуртожитків у Одесі під час побутового конфлікту стався вибух гранати, в результаті якого постраждали троє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
"Одеські поліцейські встановлюють обставини вибуху в одному з гуртожитків у Малиновському районі. Внаслідок події постраждало троє людей. Усіх їх доставлено до лікарні з численними осколковими пораненнями. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, вибухотехніки та кінологи з собаками", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні загального користування. Згодом до чоловіків приєднався ще один сусід, з яким у тих час від часу виникали побутові непорозуміння.
"Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість покинув компанію, але не надовго. За кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік. Зараз правоохоронці вживають заходи щодо встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного. Також вирішується питання про кваліфікацію даної події", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в гуртожитку Одеського національного політехнічного університету сталося загорання матрацу в кімнаті на 5-му поверсі, було евакуйовано понад 50 осіб.