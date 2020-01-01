В Одесі через пожежу в гуртожитку евакуювали понад 50 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В гуртожитку Одеського національного політехнічного університету сталося загорання матрацу в кімнаті на 5-му поверсі, було евакуйовано понад 50 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в Одеській області.
Так, 31 грудня о 13:01 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання в кімнаті на 5 поверсі 9-ти поверхового гуртожитку Одеського національного політехнічного університету по вулиці Маршала Говорова, 11е.
“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання матрацу в кімнаті на 5-му поверсі 9-ти поверхової будівлі. Пожежу було ліквідовано о 13:20 на площі 1 м2. Співробітниками ДСНС з сусідніх кімнат врятовано та виведено на свіже повітря 3 особи, з будівлі евакуйовано 50 осіб по сходовим маршам. Загиблих та постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що ймовірна причина пожежі — коротке замкнення в електромережі. Збиток — встановлюється. Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки і 47 чоловік особового складу.
Нагадаємо,4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Загинули 16 осіб.
Як повідомлялося раніше, урядова комісія назвала причини смертельної пожежі в одеському коледжі.