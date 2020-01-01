В Одессе из-за пожара в общежитии эвакуировали более 50 человек

Так, 31 декабря в 13:01 к спасателям поступило сообщение о возгорании в комнате на 5 этаже 9-ти этажного общежития Одесского национального политехнического университета по улице Маршала Говорова, 11е.

“По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания матраса в комнате на 5-м этаже 9-ти этажного здания. Пожар был ликвидирован в 13:20 на площади 1 м2. Сотрудниками ГСЧС из соседних комнат спасены и выведены на свежий воздух 3 человека, из здания эвакуированы 50 человек по лестничным маршам. Погибших и пострадавших нет”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что вероятная причина пожара — короткое замыкание в электросети. Ущерб — устанавливается. От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 47 человек личного состава.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Погибли 16 человек.

Как сообщалось ранее, правительственная комиссия назвала причины смертельной пожара в одесском институте.