В Одессе в общежитии взорвалась граната: пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В одном из общежитий в Одессе во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Одесские полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одном из общежитий в Малиновском районе. В результате происшествия пострадали три человека. Все они доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками", - говорится в сообщении.
Установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования. Впоследствии к мужчинам присоединился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения.
"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал. Сейчас правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого. Также решается вопрос о квалификации данного события", - говорится в сообщении.
Напомним, в общежитии Одесского национального политехнического университета произошло возгорание матраса в комнате на 5-м этаже, были эвакуированы более 50 человек.