В Днепре в квартире взорвалась граната, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Днепре в квартире взорвалась граната, в результате взрыва пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
На месте взрыва неустановленного предмета работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Отмечается, что 19:25 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Софьи Ковалевской в одной из квартир произошел взрыв.
Как установили правоохранители, предварительно взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Одессе в общежитии взорвалась граната: пострадали три человека.