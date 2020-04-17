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У Дніпрі судитимуть адвоката через привласнення будівлі вартістю майже 10 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Дніпрі судитимуть адвоката, який підозрюється у заволодінні будівлею водноспортивної бази вартістю 9,7 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно адвоката за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документа (ч.4 ст.190 та ч.4 ст.358 КК України)", - сказано у повідомленні.

За версією слідства адвокат, використовуючи завідомо підроблене рішення суду та інші підроблені документи, шахрайським шляхом заволодів державним та комунальним майном – недобудованою будівлю водноспортивної бази "Локомотив" площею 7500 кв. м. та земельною ділянкою площею 0,6 га, розташованою у центральній частині міста Дніпра. Діями адвоката спричинено збитки у 18,2 мільйони гривень.

Крім цього, на підставі зібраних під час слідства доказів прокуратурою заявлено позов, за результатами розгляду якого до державної власності повернуто зазначену будівлю вартістю 9,7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, двом адвокатам та нотаріусу повідомлено про підозру у незаконному заволодінні приміщенням на вулиці Банковій у Києві.

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