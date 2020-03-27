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Двох адвокатів та нотаріуса підозрюють у заволодінні приміщенням на Банковій у Києві

Київ • УНН

 • 19137 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Двом адвокатам та нотаріусу повідомлено про підозру у незаконному заволодінні приміщенням на вулиці Банковій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з ГУ БКОЗ СБ України викрито двох адвокатів та приватного нотаріуса, які шахрайським шляхом заволоділи державним приміщенням на вул. Банковій в м. Києві вартістю 5 млн гривень та намагалися його продати", - йдеться в повідомленні.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що шахраї, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, здійснили незаконну перереєстрацію права власності на об’єкт нерухомості, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю.

"Слід зазначити, що з 2003 року приміщення орендувала громадська організація. Зловмисники, заволодівши ним, намагалися продати його вказаним орендарям за 130 тисяч доларів США", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що у жовтні минулого року при спробі укласти договір купівлі-продажу цього майна правоохоронці затримали одного з учасників оборудки.

"Затриманим виявився адвокат, колишній народний депутат України 4 та 5 скликань, йому повідомили про підозру. У ході подальших слідчих дій правоохоронці встановили причетність до шахрайської схеми ще одного адвоката, а також приватного нотаріуса. Як з’ясувалося, один з них з метою конспірації використовував підроблений паспорт громадянина України на чуже ім’я", - йдеться в повідомленні.

Також за результатами розслідування, у п’ятницю, 27 березня 2020 року, адвокату та нотаріусу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

"Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, судитимуть аферистів, які привласнили та перепродали квартири киян на понад 5 млн грн.

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