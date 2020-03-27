Двух адвокатов и нотариуса подозревают в завладении помещением на Банковой в Киеве

"Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с ГУ БКОП СБ Украины разоблачили двух адвокатов и частного нотариуса, которые мошенническим путем завладели государственным помещением на ул. Банковой в г. Киеве стоимостью 5 млн гривен и пытались его продать", - говорится в сообщении.

Так, досудебным расследованием установлено, что мошенники, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, осуществили незаконную перерегистрацию права собственности на объект недвижимости, которя находится на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью.

"Следует отметить, что с 2003 года помещение арендовала общественная организация. Злоумышленники, завладев им, пытались продать его указанным арендаторам за 130 тысяч долларов США", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в октябре прошлого года при попытке заключить договор купли-продажи этого имущества правоохранители задержали одного из участников сделки.

"Задержанным оказался адвокат, бывший народный депутат Украины 4 и 5 созывов, ему сообщили о подозрении. В ходе дальнейших следственных действий правоохранители установили причастность к мошеннической схеме еще одного адвоката, а также частного нотариуса. Как выяснилось, один из них с целью конспирации использовал поддельный паспорт гражданина Украины на чужое имя", - говорится в сообщении.

Также по результатам расследования, в пятницу, 27 марта 2020 года, адвокату и нотариусу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

"Следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления", - отмечается в сообщении.

Напомним, будут судить аферистов, которые присвоили и перепродали квартиры киевлян на более чем 5 млн грн.