В Днепре будут судить адвоката из-за присвоения здания стоимостью почти 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Днепре будут судить адвоката, который подозревается в завладении зданием водноспортивной базы стоимостью 9,7 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении адвоката за совершение мошенничества в особо крупных размерах и использование заведомо поддельного документа (ч.4 ст.190 и ч.4 ст.358 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По версии следствия адвокат, используя заведомо поддельное решение суда и другие поддельные документы, мошенническим путем завладел государственным и коммунальным имуществом - недостроенным зданием водноспортивной базы "Локомотив" площадью 7500 кв. м. и земельным участком площадью 0,6 га, расположенном в центральной части города Днепра. Действиями адвоката нанесен ущерб в 18,2 миллиона гривен.
Кроме этого, на основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратурой заявлен иск, по результатам рассмотрения которого в государственную собственность возвращено указанное здание стоимостью 9,7 млн гривен.
Напомним, двум адвокатам и нотариусу сообщено о подозрении в незаконном завладении помещениемм на улице Банковой в Киеве.