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В Днепре будут судить адвоката из-за присвоения здания стоимостью почти 10 млн грн

В Днепре будут судить адвоката из-за присвоения здания стоимостью почти 10 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10115 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Днепре будут судить адвоката, который подозревается в завладении зданием водноспортивной базы стоимостью 9,7 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении адвоката за совершение мошенничества в особо крупных размерах и использование заведомо поддельного документа (ч.4 ст.190 и ч.4 ст.358 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По версии следствия адвокат, используя заведомо поддельное решение суда и другие поддельные документы, мошенническим путем завладел государственным и коммунальным имуществом - недостроенным зданием водноспортивной базы "Локомотив" площадью 7500 кв. м. и земельным участком площадью 0,6 га, расположенном в центральной части города Днепра. Действиями адвоката нанесен ущерб в 18,2 миллиона гривен.

Кроме этого, на основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратурой заявлен иск, по результатам рассмотрения которого в государственную собственность возвращено указанное здание стоимостью 9,7 млн гривен.

Напомним, двум адвокатам и нотариусу сообщено о подозрении в незаконном завладении помещениемм на улице Банковой в Киеве.

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