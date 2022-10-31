У Дніпрі чули звуки вибухів - офіційної інформації наразі немає

Деталі

Суспільний мовник, зокрема, повідомив незадовго до 10 години, що у Павлограді чутно звуки вибухів, про що повідомляом місцеві жителі, а також, що у Дніпрі було чутно звуки вибухів.

Як повідомляється, у Дніпрі призупинили рух тролейбусів на житловий масив Придніпровський та через Південний міст. За даними міської влади – з міркувань безпеки.

Доповнення

З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. У Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю, Черкаській, Чернівецькій, Кіровоградській областях були "прильоти", удари були зокрема по критичній інфраструктурі. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад пів сотні.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергі після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.