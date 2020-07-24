У Дніпрі близько 30 видів "прибульців": чим це загрожує

"Річ у тому, що Дніпро давно перетворився з легендарної старовинної річки у каскад водосховищ, у яких вода нагадує таблицю Менделєєва. Тому що у Дніпро скидають побутові, виробничі стоки. Потрібно не забувати, що по його берегах стоять хімічні, металургічні гіганти", - сказав Чистяков.

За його словами, річ у тому, що Дніпро перекрите, й у нього немає власної течії, він не в змозі змити все те, що у нього потрапляє.

"Тому вся ця гидота осідає на його дні та акумулюється. Плюс до цього ще фосфати, які потрапляють до Дніпра. Фосфати містяться у миючих засобах. Також не можна забувати, що практично всі автомобільні мийки врізані в зливові каналізації, які без захисних споруд на пряму пов’язані з Дніпром", - пояснив Чистяков.

Він зазначив, що все це змінило склад води річки та дозволило з’явитися у ній таким мешканцям, як морська риба-голка, бички.

"Через те, що Дніпро став заростати у зв’язку з інтенсивним забрудненням фосфатами, він обмілів, дуже добре прогрівається, і тому з’явилися прісноводні медузи", - розповів Чистяков.

Дніпром, зі слів голови асоціації, практично ніхто не займається останні 30 років. Не проводиться розчищення річища малих рік, не розчищають піщані наноси, тому річка за останні 20 років втратила у глибині понад 2 метри. А там, де зараз Конча-Заспа, раніше, за його словами, Дніпро був у ширину 7,5 кілометрів, а наразі - 750 метрів, понад 6 кілометрів засипали.

"Загалом на цей час у Дніпрі близько 30 видів "прибульців", тобто інвазійних видів, не властиві даній природі. Медуза та риба-голка – це маленька частина цих "прибульців". Також це рапан, сонячний окунь, які окупували повністю Каховське водосховище, були одиничні випадки екземплярів, а зараз це великі зграї. Усе це витісняє наші аборигенні риби та призводить до того, що до Червоної книги України до останнього видання увійшло 70 видів нашої вітчизняної риби", - зазначив Чистяков.

Нагадаємо, масштабне очищення Дніпра не проводилося протягом останніх років.