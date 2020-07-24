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В Днепре около 30 видов "пришельцев": чем это грозит

В Днепре около 30 видов "пришельцев": чем это грозит

Киев  •  УНН

 • 98484 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Сейчас в реке Днепр около 30 видов-"пришельцев" - видов, которые не свойственны природе реки. Это привело к тому, что в последнее издание Красной книги Украины вошло 70 видов отечественной рыбы. Об этом журналисту УНН рассказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

"Дело в том, что Днепр давно превратился из легендарной старинной реки в каскад водохранилищ, в которых вода напоминает таблицу Менделеева. Потому что в Днепр сбрасывают бытовые, производственные стоки. Нужно не забывать, что по его берегам стоят химические, металлургические гиганты", - сказал Чистяков.

По его словам, дело в том, что Днепр перекрыт, и у него нет собственного течения, он не в состоянии смыть все то, что в него попадает.

"Поэтому вся эта гадость оседает на его дне и аккумулируется. Плюс к этому еще фосфаты, попадающие в Днепр. Фосфаты содержатся в моющих средствах. Также нельзя забывать, что практически все автомобильные мойки врезаны в ливневые канализации, которые без защитных сооружений на прямую связаны с Днепром", - пояснил Чистяков.

Он отметил, что все это изменило состав воды реки и позволило появиться в ней таким жителям, как морская рыба-игла, бычки.

"Из-за того, что Днепр стал зарастать в связи с интенсивным загрязнением фосфатами, он обмелел, очень хорошо прогревается, и поэтому появились пресноводные медузы", - рассказал Чистяков.

Днепром, по словам главы ассоциации, практически никто не занимается последние 30 лет. Не проводится расчистка русла малых год, расчищают песчаные наносы, поэтому река за последние 20 лет потеряла в глубине более 2 метров. А там, где Конча-Заспа, ранее, по его словам, Днепр был в ширину 7,5 километров, а сейчас - 750 метров, свыше 6 километров засыпали.

"В целом в настоящее время в Днепре около 30 видов "пришельцев", то есть инвазионных видов, которые не свойственные данной природе. Медуза и рыба-игла - это маленькая часть этих "пришельцев". Также это рапан, солнечный окунь, которые оккупировали полностью Каховское водохранилище, были единичные случаи экземпляров, а сейчас это большие стаи. Все это вытесняет наши аборигенные рыбы и приводит к тому, что в Красную книгу Украины в последнее издание вошло 70 видов нашей отечественной рыбы", - отметил Чистяков.

Напомним, масштабная очистка Днепра не проводилось в течение последних лет.

Украинские Национальные Новости

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