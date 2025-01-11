У Дії знову доступні свідоцтва. Над поверненням шлюбу онлайн ще працюють
Київ • УНН
У застосунку Дія відновлено доступ до цифрових свідоцтв ДРАЦС. Користувачі знову можуть отримати свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.
Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені повертаються в застосунок Дія, передає УНН.
ДРАЦС відновив доступ до цифрових свідоцтв у Дії.
У застосунку знову доступні свідоцтва:
- про народження
- про шлюб
- про розлучення
- про зміну імені
"Працюємо над поверненням шлюбу онлайн та інших сервісів", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно Міністерством юстиції України, Державним підприємством "Національні інформаційні системи" та ДРАЦС за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.
У "Дії" до штрафів автофіксації додали фото і відео порушень на дорогах10.01.25, 15:25 • 22508 переглядiв