У Дії знову доступні свідоцтва. Над поверненням шлюбу онлайн ще працюють

Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені повертаються в застосунок Дія, передає УНН.

ДРАЦС відновив доступ до цифрових свідоцтв у Дії.

У застосунку знову доступні свідоцтва:

- про народження

- про шлюб

- про розлучення

- про зміну імені

"Працюємо над поверненням шлюбу онлайн та інших сервісів", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно Міністерством юстиції України, Державним підприємством "Національні інформаційні системи" та ДРАЦС за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

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