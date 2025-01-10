У "Дії" до штрафів автофіксації додали фото і відео порушень на дорогах
Київ • УНН
У застосунку "Дія" з'явилася можливість переглядати фото та відео порушень ПДР при штрафі автофіксації. Оплатити штрафи можна карткою, ApplePay чи GooglePay, а при оплаті протягом 10 днів діє знижка 50%.
У "Дію" додали фото і відео порушень на дорогах до штрафів автофіксації, повідомили у МВС України у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"У "Дії" додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay", - повідомили у МВС у соцмережах.
Як зазначається, перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС, порталі "Дія", Кабінеті водія, застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР".
Як роз'яснили у патрульній поліції у соцмережах, фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху автомобілів більш як на 20 км/год.
Розмір штрафу:
- 340 грн - у разі перевищення більш як на 20 км/год;
- 1700 грн - у разі перевищення більш як на 50 км/год.
"Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови", - вказали у патрульній поліції.
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