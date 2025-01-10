В "Дія" к штрафам автофиксации добавили фото и видео нарушений на дорогах

В "Дія" добавили фото и видео нарушений на дорогах к штрафам автофиксации, сообщили в МВД Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В "Дія" добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации. Ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay", - сообщили в МВД в соцсетях.

Как отмечается, проверить наличие штрафов также можно на веб-портале МВД, портале "Дія", Кабинете водителя, приложениях "Дія" и "Штрафы ПДД".

Как разъяснили в патрульной полиции в соцсетях, фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения автомобилей более чем на 20 км/ч.

Размер штрафа:

340 грн - в случае превышения более чем на 20 км/ч;

1700 грн - в случае превышения более чем на 50 км/ч.

"Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления", - указали в патрульной полиции.

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