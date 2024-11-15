Камеры автофиксации будут "ловить" больше нарушений водителей: о чем идет речь

На сегодня в Украине установлено 308 камер, которые уже зафиксировали 3,7 млн нарушений скоростного режима автомобилей. В будущем система начнет автоматически фиксировать проезд на красный свет и движение по полосе общественного транспорта. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Детали

«Имеем цифру количества камер выше, чем до полномасштабного вторжения. Сейчас 308 камер фиксации по стране. Если брать статистику за этот, то 3,7 млн привлечений к ответственности именно за превышение скорости. Система будет развиваться и расширяться, мы установим больше камер и работаем над тем, чтобы расширить виды правонарушений, которые будут фиксироваться камерами в автоматическом режиме», - сказал Билошицкий.

По его словам, будут фиксироваться проезд на красный светофор и движение по полосе общественного транспорта.

Напомним

Еще в начале года Билошицкий сообщил, что на украинских дорогах планируется установить еще несколько сотен комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД.