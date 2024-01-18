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На дорогах України збільшать кількість камер фіксації порушень ПДР на кілька сотень - Білошицький

На дорогах України збільшать кількість камер фіксації порушень ПДР на кілька сотень - Білошицький

Київ • УНН

 • 82743 перегляди

Українська влада планує збільшити кількість камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на дорогах на кілька сотень. Ініціатива виникла після того, як з'явилися дані, що свідчать про те, що в місцях, де встановлені такі камери, рівень аварійності знижується втричі.

На українських дорогах планується встановити ще кілька сотень комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає УНН.

Звісно, що в планах є збільшення кількості камер ще на кілька сотень. Наразі це та кількість, яка є можливо технічною на цей час. Тому надалі ця кількість (камер - ред.) буде збільшуватися,

- сказав Білошицький.

Деталі

Він наголосив, що камери автоматичної фіксації впливають на кількість ДТП на місці встановлення, а також, що вони встановлюються виключно в місцях, де спостерігається значна кількість ДТП.

Білошицький зазначив, що попередні дослідження показують, аварій у місцях, де з’явилися камери, поменшало втричі.

Нагадаємо

З 1 січня на українських дорогах запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР, довівши загальну кількість камер до 265 по всій країні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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