На дорогах України збільшать кількість камер фіксації порушень ПДР на кілька сотень - Білошицький
Київ • УНН
Українська влада планує збільшити кількість камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на дорогах на кілька сотень. Ініціатива виникла після того, як з'явилися дані, що свідчать про те, що в місцях, де встановлені такі камери, рівень аварійності знижується втричі.
На українських дорогах планується встановити ще кілька сотень комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає УНН.
Звісно, що в планах є збільшення кількості камер ще на кілька сотень. Наразі це та кількість, яка є можливо технічною на цей час. Тому надалі ця кількість (камер - ред.) буде збільшуватися,
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Він наголосив, що камери автоматичної фіксації впливають на кількість ДТП на місці встановлення, а також, що вони встановлюються виключно в місцях, де спостерігається значна кількість ДТП.
Білошицький зазначив, що попередні дослідження показують, аварій у місцях, де з’явилися камери, поменшало втричі.
Нагадаємо
З 1 січня на українських дорогах запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР, довівши загальну кількість камер до 265 по всій країні.