На дорогах України збільшать кількість камер фіксації порушень ПДР на кілька сотень - Білошицький

На українських дорогах планується встановити ще кілька сотень комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає УНН.

Звісно, що в планах є збільшення кількості камер ще на кілька сотень. Наразі це та кількість, яка є можливо технічною на цей час. Тому надалі ця кількість (камер - ред.) буде збільшуватися,