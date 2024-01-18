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На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен - Билошицкий

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 10:14  •  11922 просмотра

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Украинские власти планируют увеличить количество камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах на несколько сотен. Инициатива возникла после того, как появились данные, свидетельствующие о том, что в местах, где установлены такие камеры, уровень аварийности снижается втрое.

На украинских дорогах планируется установить еще несколько сотен комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает УНН.

Конечно, в планах есть увеличение количества камер еще на несколько сотен. Сейчас это то количество, которое возможно технической в настоящее время. Поэтому в дальнейшем это количество (камер - ред.) будет увеличиваться,

- сказал Белошицкий.

Детали

Он отметил, что камеры автоматической фиксации влияют на количество ДТП на месте установки, а также, что они устанавливаются исключительно в местах, где наблюдается значительное количество ДТП.

Билошицкий отметил, что предварительные исследования показывают, аварий в местах, где появились камеры, стало меньше втрое.

Напомним

С 1 января на украинских дорогах заработали еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД, доведя общее количество камер до 265 по всей стране.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
На дорогах України збільшать кількість камер фіксації порушень ПДР на кілька сотень - Білошицький
Biloshytskyi: The number of cameras recording traffic violations will be increased by several hundred on Ukrainian roads
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На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен - Билошицкий

Украинские власти планируют увеличить количество камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах на несколько сотен. Инициатива возникла после того, как появились данные, свидетельствующие о том, что в местах, где установлены такие камеры, уровень аварийности снижается втрое.

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На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен - Билошицкий

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