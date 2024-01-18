На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен - Билошицкий

На украинских дорогах планируется установить еще несколько сотен комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает УНН.

Конечно, в планах есть увеличение количества камер еще на несколько сотен. Сейчас это то количество, которое возможно технической в настоящее время. Поэтому в дальнейшем это количество (камер - ред.) будет увеличиваться, - сказал Белошицкий.

Детали

Он отметил, что камеры автоматической фиксации влияют на количество ДТП на месте установки, а также, что они устанавливаются исключительно в местах, где наблюдается значительное количество ДТП.

Билошицкий отметил, что предварительные исследования показывают, аварий в местах, где появились камеры, стало меньше втрое.

Напомним

С 1 января на украинских дорогах заработали еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД, доведя общее количество камер до 265 по всей стране.