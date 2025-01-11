В Дії снова доступны свидетельства. Над возвращением брака онлайн еще работают

Свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени возвращаются в приложение Дія, передает УНН.

ГРАГС возобновил доступ к цифровым свидетельствам в Дії.

В приложении снова доступны свидетельства:

- о рождении

- о браке

- о разводе

- о смене имени

«Работаем над возвращением брака онлайн и других сервисов», - говорится в сообщении.

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Услугу реализует Министерство цифровой трансформации совместно Министерством юстиции Украины, Государственным предприятием «Национальные информационные системы» и ГРАГС при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа.

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