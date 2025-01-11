В Дії снова доступны свидетельства. Над возвращением брака онлайн еще работают
Киев • УНН
В приложении Дія восстановлен доступ к цифровым свидетельствам ГРАГС. Пользователи снова могут получить свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.
Свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени возвращаются в приложение Дія, передает УНН.
ГРАГС возобновил доступ к цифровым свидетельствам в Дії.
В приложении снова доступны свидетельства:
- о рождении
- о браке
- о разводе
- о смене имени
«Работаем над возвращением брака онлайн и других сервисов», - говорится в сообщении.
Добавим
Услугу реализует Министерство цифровой трансформации совместно Министерством юстиции Украины, Государственным предприятием «Национальные информационные системы» и ГРАГС при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа.
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