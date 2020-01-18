У Держдепі попередили Іран про подальшу ізоляцію

КИЇВ. 18 січня. УНН. Загрози, зроблені Іраном щодо США і союзних держав призведуть лише до ще більшої ізоляції країни. Про це у п’ятницю на прес-брифінгу у Держдепартаменті заявив спецпредставник США з питань Ірану Брайан Хук, повідомляє Reuters, передає УНН.