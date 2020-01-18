США ввели санкції проти іранського генерала через репресії проти протестувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сполучені Штати Америки ввели санкції проти високопоставленого військового іранського чиновника через репресії проти антиурядових протестувальників, повідомив Державний департамент 17 січня, передає УНН із посиланням на Радіо свобода.
Бригадному генералу Корпусу вартових ісламської революції Хасану Шавапуру заборонили в’їзд до США за роль у розгоні протестів у листопаді минулого року на південному заході країни.
Спеціальний посланець США по Ірану Браян Гук заявив, що генерал Шавапур командував підрозділами, відповідальними за жорстокі репресії над щонайменше 148-ма “безпорадними іранцями в регіоні Махшехр”.
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Тегеран спростував звинувачення США і правозахисників у масштабних репресіях, але визнав протистояння силовиків у Махшехрі з протестувальниками, які, за даними влади, були озброєні.
Махшехр, де живе численна арабська меншина Ірану, став місцем протестів, що спалахнули після різкого зростання цін на пальне.