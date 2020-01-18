США ввели санкции против иранского генерала из-за репрессий против протестующих
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против высокопоставленного военного иранского чиновника из-за репрессий против антиправительственных протестующих, сообщил Государственный департамент 17 января, передает УНН со ссылкой на Радио свобода.
Бригадному генералу Корпуса стражей исламской революции Хасана Шавапуру запретили въезд в США из-за его роли в разгоне протестов в ноябре прошлого года на юго-западе страны.
Специальный посланник США по Ирану Брайан Гук заявил, что генерал Шавапур командовал подразделениями, ответственными за жестокие репрессии над минимум 148-ю “беспомощными иранцами в регионе Махшехр”.
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Тегеран опроверг обвинения США и правозащитников в масштабных репрессиях, но признал противостояния силовиков в Махшехр с протестующими, которые, по данным властей, были вооружены.
Махшехр, где живет многочисленная арабское меньшинство Ирана, стал местом протестов, вспыхнувших после резкого роста цен на топливо.