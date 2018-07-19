У Держдепартаменті не називають можливих термінів денуклеаризації КНДР

“Ми поки не називали термінів”, — зазначила вона. За словами Нойєрт, США “дуже чітко позначили” свою позицію з даного питання і на цей момент Держдепартаменту нічого додати зі цього приводу.

Як повідомила представник зовнішньополітичного відомства США, на зазначеному напрямку “залишається ще багато роботи”. “Переговори тривають”, — зазначила Нойєрт, додавши, що вона не збирається “забігати наперед” цих консультацій. “У нас є команди, які дуже старанно і щодня працюють над цим питанням”, — підкреслила вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин за підсумками історичної зустрічі 12 червня поточного року в Сінгапурі підписали спільний документ. У ньому, зокрема, Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Наміри сторін у підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизувалися.

Пізніше американський лідер повідомив, що попри укладені домовленості, США не планує скорочувати присутність збройних сил на Корейському півострові або знімати санкції з КНДР.

8 липня поточного року міністр закордонних справ Японії Таро Коно на прес-конференції за підсумками зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео та очільником зовнішньополітичного відомства Південної Кореї Кан Ген Хва заявив, що денуклеаризація КНДР може бути тільки абсолютною, незалежно від того, які формулювання використовуються в ході переговорного процесу з Пхеньяном.