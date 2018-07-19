В Госдепартаменте не называют возможных сроков денуклеаризации КНДР

“Мы пока не называли сроков”, — отметила она. По словам Нойерт, США “очень четко обозначили” свою позицию по данному вопросу и в данный момент Госдепартаменту нечего добавить по этому поводу.

Как сообщила представитель внешнеполитического ведомства США, в указанном направлении “остается еще много работы”. “Переговоры продолжаются”, — отметила Нойерт, добавив, что она не собирается “забегать на перед” этих консультаций. “У нас есть команды, которые очень старательно и ежедневно работают над этим вопросом”, — подчеркнула она.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторической встречи 12 июня текущего года в Сингапуре подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизировались.

Позже американский лидер сообщил, что несмотря на заключенные договоренности, США не планирует сокращать присутствие вооруженных сил на Корейском полуострове или снимать санкции с КНДР.

8 июля текущего года министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео и главой внешнеполитического ведомства Южной Кореи Кан Ген Хва заявил, что денуклеаризация КНДР может быть только абсолютной, независимо от того, какие формулировки используются в ходе переговорного процесса с Пхеньяном.