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Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом
16:24 • 13638 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

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У День вишиванки близько тисячі пар в Україні взяли шлюб

Київ • УНН

 • 708 перегляди

У День вишиванки 985 пар по всій Україні одружились. Міністерство юстиції закликало пари одружуватись у вишиванках та ділитись світлинами.

У День вишиванки близько тисячі пар в Україні взяли шлюб

У День вишиванки 985 пар по всій Україні сказали своє "так", передає УНН із посиланням на Мін'юст.

Деталі

У відомстві закликали пари одружуватись 15 травня у вишиванках і ділитись світлинами з хештегом #МЮ_затвердив.

В Україні протягом останнього тижня уклали шлюб 3545 пар04.05.25, 15:53 • 6476 переглядiв

Ідея одруження у вишиванках знайшла відгук у сотнях сердець — і ви перетворили цю ініціативу на справжнє свято любові та української душі. Дякуємо за участь у флешмобі 

- йдеться у повідомленні.

У відомстві поділились світлинами щасливих родин.

Антоніна Туманова

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