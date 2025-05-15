У День вишиванки близько тисячі пар в Україні взяли шлюб

У День вишиванки 985 пар по всій Україні сказали своє "так", передає УНН із посиланням на Мін'юст.

У відомстві закликали пари одружуватись 15 травня у вишиванках і ділитись світлинами з хештегом #МЮ_затвердив.

В Україні протягом останнього тижня уклали шлюб 3545 пар

Ідея одруження у вишиванках знайшла відгук у сотнях сердець — і ви перетворили цю ініціативу на справжнє свято любові та української душі. Дякуємо за участь у флешмобі