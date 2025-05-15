У День вишиванки близько тисячі пар в Україні взяли шлюб
Київ • УНН
У День вишиванки 985 пар по всій Україні одружились. Міністерство юстиції закликало пари одружуватись у вишиванках та ділитись світлинами.
У День вишиванки 985 пар по всій Україні сказали своє "так", передає УНН із посиланням на Мін'юст.
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У відомстві закликали пари одружуватись 15 травня у вишиванках і ділитись світлинами з хештегом #МЮ_затвердив.
В Україні протягом останнього тижня уклали шлюб 3545 пар04.05.25, 15:53 • 6476 переглядiв
Ідея одруження у вишиванках знайшла відгук у сотнях сердець — і ви перетворили цю ініціативу на справжнє свято любові та української душі. Дякуємо за участь у флешмобі
У відомстві поділились світлинами щасливих родин.