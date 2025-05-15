В День вышиванки около тысячи пар в Украине заключили брак

В День вышиванки 985 пар по всей Украине сказали свое "да", передает УНН со ссылкой на Минюст.

Детали

В ведомстве призвали пары жениться 15 мая в вышиванках и делиться фотографиями с хэштегом #МЮ_затвердив.

В Украине за последнюю неделю заключили брак 3545 пар

Идея женитьбы в вышиванках нашла отклик в сотнях сердец — и вы превратили эту инициативу в настоящий праздник любви и украинской души. Спасибо за участие во флешмобе - говорится в сообщении.

В ведомстве поделились фотографиями счастливых семей.