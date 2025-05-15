В День вышиванки около тысячи пар в Украине заключили брак
Киев • УНН
В День вышиванки 985 пар по всей Украине поженились. Министерство юстиции призвало пары жениться в вышиванках и делиться фотографиями.
В День вышиванки 985 пар по всей Украине сказали свое "да", передает УНН со ссылкой на Минюст.
Детали
В ведомстве призвали пары жениться 15 мая в вышиванках и делиться фотографиями с хэштегом #МЮ_затвердив.
В Украине за последнюю неделю заключили брак 3545 пар04.05.25, 15:53 • 6473 просмотра
Идея женитьбы в вышиванках нашла отклик в сотнях сердец — и вы превратили эту инициативу в настоящий праздник любви и украинской души. Спасибо за участие во флешмобе
В ведомстве поделились фотографиями счастливых семей.