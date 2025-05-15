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Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом
16:24 • 13187 просмотра

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В День вышиванки около тысячи пар в Украине заключили брак

Киев • УНН

 • 526 просмотра

В День вышиванки 985 пар по всей Украине поженились. Министерство юстиции призвало пары жениться в вышиванках и делиться фотографиями.

В День вышиванки около тысячи пар в Украине заключили брак

В День вышиванки 985 пар по всей Украине сказали свое "да", передает УНН со ссылкой на Минюст.

Детали

В ведомстве призвали пары жениться 15 мая в вышиванках и делиться фотографиями с хэштегом #МЮ_затвердив.

В Украине за последнюю неделю заключили брак 3545 пар04.05.25, 15:53 • 6473 просмотра

Идея женитьбы в вышиванках нашла отклик в сотнях сердец — и вы превратили эту инициативу в настоящий праздник любви и украинской души. Спасибо за участие во флешмобе 

- говорится в сообщении.

В ведомстве поделились фотографиями счастливых семей.

Антонина Туманова

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