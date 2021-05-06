У День піхоти на Донеччині вбили бійця бригади “Холодний Яр”

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“Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречка Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Він поліг через огонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям”, — йдеться у повідомленні.

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Дмитрові було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація. У військового залишилося двоє дітей.

Нагадаємо

На Донбасі під час обстрілу бойовиків загинув український військовий, ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення.