У День піхоти на Донеччині вбили бійця бригади “Холодний Яр”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На Донеччині у День піхоти загинув піхотинець 93 бригади “Холодний Яр” Дмитро Товчигречко. Про це інформують в ОМБр, пише УНН.
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“Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречка Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Він поліг через огонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям”, — йдеться у повідомленні.
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Дмитрові було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація. У військового залишилося двоє дітей.
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