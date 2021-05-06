В День пехоты в Донецкой области убили бойца бригады “Холодный Яр”
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Донецкой области в День пехоты погиб пехотинец 93 бригады “Холодный Яр” Дмитрий Товчигречко. Об этом информируют в ОМБр, пишет УНН.
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“Мы склоняем головы из-за смерти старшего солдата Товчигречка Дмитрия Ивановича, механика-водителя механизированного батальона. Он погиб через огонь из РПГ и стрелкового оружия оккупанта по позициям бригады Донецкой области. Множественные осколочные ранения оказались несовместимыми с жизнью”, - говорится в сообщении.
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Дмитрию было 37 лет. Он жил в Кривом Роге, имел среднее специальное образование. Был призван на службу в январе 2021 года. Для Дмитрия это была первая ротация. У военного осталось двое детей.
Напомним
На Донбассе во время обстрела боевиков погиб украинский военный, еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.