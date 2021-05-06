Український військовий загинув під час обстрілу на Донбасі, ще один - поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Донбасі під час обстрілу бойовиків загинув український військовий, ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
Деталі
Збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Цитата
"У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося.
Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого — важкий", - йдеться у повідомленні.
Додамо
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 5 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, двох військових поранили.