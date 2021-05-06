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Украинский военный погиб во время обстрела на Донбассе, еще один - ранен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. На Донбассе во время обстрела боевиков погиб украинский военный, еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Цитата

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.

Добавим

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним

За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, двух военных ранили.

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