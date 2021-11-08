У Данії не виключають повернення карантинних обмежень на фоні зростання кількості випадків COVID-19

Деталі

Наприкінці вересня добова кількість нових випадків зараження COVID-19 в країні опустилася нижче 300, а кількість госпіталізацій — менше 100 в день.

Враховуючи високий рівень вакцинації (більше 75%), влада вирішила зняти всі обмеження, в тому числі обов’язкове носіння масок в громадських місцях.

Проте в останні тижні кількість випадків зараження почала стрімко зростати. За останній тиждень середньодобовий показник кількості нових заражень досяг 2111, а кількість госпіталізацій повернулася до рівня початку нинішнього року. За весь час пандемії у Данії виявлено понад 400 тис. випадків захворювання, померло понад 2,7 тис. пацієнтів.

Тепер влада може повернути обов’язкове носіння масок у громадських місцях, а також пропуск людей за “ковідними паспортами”.

Доповнення

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Данії зафіксували 395 797 випадків захворювання, жертвами стали 2 722 людини.