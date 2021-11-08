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В Дании не исключают возврат карантинных ограничений на фоне роста количества случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 21992 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правительство Дании готово в ближайшее время вернуть коронавирусные ограничения, полностью снятые в сентябре. Об этом на своей странице в Facebook сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен, пишет УНН.

В Дании не исключают возврат карантинных ограничений на фоне роста количества случаев COVID-19

Детали

В конце сентября суточное количество новых случаев заражения COVID-19 в стране опустилось ниже 300, а количество госпитализаций — менее 100 в день.

Учитывая высокий уровень вакцинации (более 75%), власти решили снять все ограничения, в том числе обязательное ношение масок в общественных местах.

Однако в последние недели количество случаев заражения начало стремительно расти. За последнюю неделю среднесуточный показатель количества новых заражений достиг 2111, а количество госпитализаций вернулось к уровню начала нынешнего года. За все время пандемии в Дании выявлено более 400 тыс. случаев заболевания, умерло более 2,7 тыс. пациентов.

Теперь власти могут вернуть обязательное ношение масок в общественных местах, а также пропуск людей по “ковидным паспортам”.

Дополнение

Согласно статистике ВОЗ — в Дании зафиксировали 395 797 случаев заболевания, жертвами стали 2 722 человека.

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