В Дании не исключают возврат карантинных ограничений на фоне роста количества случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правительство Дании готово в ближайшее время вернуть коронавирусные ограничения, полностью снятые в сентябре. Об этом на своей странице в Facebook сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен, пишет УНН.
Детали
В конце сентября суточное количество новых случаев заражения COVID-19 в стране опустилось ниже 300, а количество госпитализаций — менее 100 в день.
Учитывая высокий уровень вакцинации (более 75%), власти решили снять все ограничения, в том числе обязательное ношение масок в общественных местах.
Однако в последние недели количество случаев заражения начало стремительно расти. За последнюю неделю среднесуточный показатель количества новых заражений достиг 2111, а количество госпитализаций вернулось к уровню начала нынешнего года. За все время пандемии в Дании выявлено более 400 тыс. случаев заболевания, умерло более 2,7 тыс. пациентов.
Теперь власти могут вернуть обязательное ношение масок в общественных местах, а также пропуск людей по “ковидным паспортам”.
Дополнение
Согласно статистике ВОЗ — в Дании зафиксировали 395 797 случаев заболевания, жертвами стали 2 722 человека.