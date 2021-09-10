У липні Данія скасувала обмеження на в’їзд для українців. Громадяни України мають подати лише дійсний негативний ПЦР тест, який має бути зроблено не більше ніж за 72 годин до прибуття в країну, або тест на антиген за 48 годин.
Від сьогодні Данія перша в ЄС скасовує всі карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Данія має намір у п’ятницю, 10 вересня, скасувати всі обмеження щодо коронавірусу, зробивши це першою країною ЄС. Про це пише УНН з посиланням на Politico.
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“Вакцини та великі зусилля всіх громадян Данії за такий тривалий період є основою того, чому ми сильні”, — сказав міністр охорони здоров’я Магнус Хеніке у Twitter цього тижня. Датська влада охорони здоров’я схвалила цей крок наприкінці серпня, заявивши, що вірус “більше не є критичною загрозою для суспільства” через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність на важкі захворювання та смерть.
“Ковідний пропуск” у країні більше не буде, аби входити до ресторанів, спортивних центрів чи нічних клубів, а дітей більше не буде автоматично відправляти додому, якщо вони будуть тісно контактувати з підтвердженим випадком COVID-19.
Тільки заражені мають потрапити на карантин. Люди можуть повернутися до офісу у звичайному режимі, а школи переходять на очне навчання.
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