Від сьогодні Данія перша в ЄС скасовує всі карантинні обмеження

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“Вакцини та великі зусилля всіх громадян Данії за такий тривалий період є основою того, чому ми сильні”, — сказав міністр охорони здоров’я Магнус Хеніке у Twitter цього тижня. Датська влада охорони здоров’я схвалила цей крок наприкінці серпня, заявивши, що вірус “більше не є критичною загрозою для суспільства” через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність на важкі захворювання та смерть.

“Ковідний пропуск” у країні більше не буде, аби входити до ресторанів, спортивних центрів чи нічних клубів, а дітей більше не буде автоматично відправляти додому, якщо вони будуть тісно контактувати з підтвердженим випадком COVID-19.

Тільки заражені мають потрапити на карантин. Люди можуть повернутися до офісу у звичайному режимі, а школи переходять на очне навчання.

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