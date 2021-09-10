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17 березня, 19:38 • 89393 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113703 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 169439 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150159 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150627 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160728 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178110 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Від сьогодні Данія перша в ЄС скасовує всі карантинні обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Данія має намір у п’ятницю, 10 вересня, скасувати всі обмеження щодо коронавірусу, зробивши це першою країною ЄС. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

“Вакцини та великі зусилля всіх громадян Данії за такий тривалий період є основою того, чому ми сильні”, — сказав міністр охорони здоров’я Магнус Хеніке у Twitter цього тижня. Датська влада охорони здоров’я схвалила цей крок наприкінці серпня, заявивши, що вірус “більше не є критичною загрозою для суспільства” через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність на важкі захворювання та смерть.

“Ковідний пропуск” у країні більше не буде, аби входити до ресторанів, спортивних центрів чи нічних клубів, а дітей більше не буде автоматично відправляти додому, якщо вони будуть тісно контактувати з підтвердженим випадком COVID-19.

Тільки заражені мають потрапити на карантин. Люди можуть повернутися до офісу у звичайному режимі, а школи переходять на очне навчання.

Нагадаємо

У липні Данія скасувала обмеження на в’їзд для українців. Громадяни України мають подати лише дійсний негативний ПЦР тест, який має бути зроблено не більше ніж за 72 годин до прибуття в країну, або тест на антиген за 48 годин.

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