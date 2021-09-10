С сегодняшнего дня Дания первая в ЕС отменяет все карантинные ограничения

Детали

“Вакцины и большие усилия всех граждан Дании за столь длительный период является основой того, чем мы сильны”, — сказал министр здравоохранения Магнус Хенике в Twitter на этой неделе. Датские власти здравоохранения одобрила этот шаг в конце августа, заявив, что вирус “больше не является критической угрозой для общества” за высокого уровня вакцинации и низкую заболеваемость тяжелыми заболеваниями и смерть.

“Ковидний пропуск” в стране больше не будет, чтобы входить в ресторанов, спортивных центров или ночных клубов, а детей больше не будет автоматически отправлять домой, если они будут тесно контактировать с подтвержденным случаем COVID-19.

Только зараженные должны попасть на карантин. Люди могут вернуться в офис в обычном режиме, а школы переходят на очное обучение.

Напомним

В июле Дания отменила ограничения на въезд для Украинской. Граждане Украины должны подать только действительный отрицательный ПЦР тест, который должен быть сделан не более чем за 72 часов до прибытия в страну, или тест на антиген за 48 часов.