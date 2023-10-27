У Чорному морі росія тримає один ракетоносій із "Калібрами" - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. росія тримає три кораблі у Чорному та один - в Азовському морях. На бойове чергуваннія рф вивела один носій ракет типу “Калібр”. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВМС ЗС України.
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“В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр"; в Азовському морі 1 ворожий корабель; в Середземному морі 3 ворожих кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет”, - йдеться у повідомленні у Facebook.
Доповнення
Також за даними ВМС, за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
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- до Азовського моря – 17 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
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- до Чорного моря - 14 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
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Також у ВМС зазначають, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
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