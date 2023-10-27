В Черном море россия держит один ракетоноситель с "Калибрами" - ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. россия держит три корабля в Черном и один - в Азовском морях. На боевое дежурство рф вывела один носитель ракет типа “Калибр”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВМС ВС Украины.
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“В Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр"; в Азовском море 1 вражеский корабль; в Средиземном море 3 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет”, - говорится в сообщении в Facebook.
Дополнение
Также по данным ВМС, за сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:
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- в Азовское море – 17 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
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- в Черное море - 14 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
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Также в ВМС отмечают, что рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
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